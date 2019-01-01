أعرب الطالب، محمود محمد بيومي، الأول على الثانوية العامة بشعبة "علمي رياضة"، عن سعادته لدى تلقيه خبر تفوقه فور إعلان النتيجة، قائلًا: "أنا عيطت جدًا، ومكنتش مصدق، وكنت متوتر وفرحان جدًا".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، مساء الأحد: "كنت باخد درس واحد في كل مادة، لكن في الآخر بطلت في أوقات المراجعة"، مستطردًا أنه لم يكن يذهب إلى المدرسة.

وتابع أن كان يحلم منذ صغره بأن يصبح مهندسًا، مستطردًا: "نفسي أسافر برة وأكون زي الدكتور أحمد زويل، وآخد منحة أتعلم برة، وأرجع عشان أفيد بلدي".



واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس السبت، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019، وقام بتهنئة الأوائل هاتفيًا، وعددهم 14 طالبًا بعلمي علوم، و10 طلاب بعلمي رياضة، و10 آخرين بالأدبي