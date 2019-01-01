تسرب إشعاعي من غواصة سوفيتية غارقة منذ 30 عاما

على عمق 1700 متر في بحر النوريج تقبع الغواصة (K- 278) النووية، والتي تعُد من الجيل الثالث التي بُيت إبان الحقبة السوفيتية عام 1983، ووفقا لتقرير أذاعته فضائية الغد الإخبارية فأن تلك الغواصة غرقت في عام 1989 بسبب غريق نشب على متنها أدى إلى مقتل 42 شخصاً.



وتابع التقرير أنه بعد غرقها بنحو 30 عاماً أكدت وكالة السلامة النووية النرويجية أن العينات التي تم أخذها من فتحات التهوية بالغواصة وبالقرب منها أظهرت أن مستوى الإشعاع أصبحت أعلى بـ 100 مرة من مياة البحر النظيفة، مشيرة إلى أن التسرب حدث بسبب التلف التدريجي للهياكل الداخلية للغاوصة.



وأوضح التقرير أنه بعد تقرير الوكالة النرويجية أكد خبراء في مؤسسة "روساتوم" الروسية أنه لا يوجد أي تهديد للكائنات الحية في موقع غرق الغواصة، لافتين إلى أن هناك خبراء من روسيا يقومون سنوياً بمراقبة مستوى الإشعاع في مكان الغواصة الغارقة، مشيرين إلى أن المستوى ليس بهذه الخطورة وسوف يذوب بسرعة في مياه المحيط، وأن تركيزه لا يهدد الكائنات الحية.



إلا أن التقرير النرويجي أثار قلق معهد علم المحيطات التابع لأكاديمية العلوم الروسية الذي أكد خبراؤه أنه إذا بدأ الإشعاع بالتسرب بالفعل من الغواصة فإنه سيشكل خطراً كبيراً على البيئة.