الفيضانات تجرف 24 شخصا على الأقل في كشمير بباكستان

قال مسؤولون -اليوم الاثنين- إنه يخشى أن 24 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية التي نجمت عن هطول أمطار غزيرة في الجزء الذي يخضع لسيطرة باكستان من كشمير.

وقال سيدور رحمان قريشي من هيئة إدارة الكوارث في آزاد جامو وكشمير" المياه جرفت ما لا يقل عن 24 شخصا ولم يتم العثور عليهم بعد".

وأضاف: "لا نستطيع أن نعلن أن المفقودين لقوا حتفهم في الوقت الحالي، ولكننا لم نعثر على أي منهم حتى الآن".

وأشار إلى أن خمسة أشخاص أصيبوا في الواقعة.

وقد حدثت الواقعة في بلدة "ليسوا" في وادي نيلام، التي تعد مقصدا سياحيا شهيرا بالقرب من خط السيطرة، نحو الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي (22:00 بتوقيت جرينتش أمس الأحد).

وقد أدت الفيضانات والانهيارات الأرضية والبرق إلى تدمير سوق صغير بالبلدة.

وقال قريشي إن أكثر من 100 منزل تضرروا من الفيضانات، في حين جرفت الفيضانات مسجدا.

وقال صاقب ممتاز المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث "الجيش يساعد الإدارة المحلية في مهمة البحث والإنقاذ".

وأصدرت الهيئة تحذيرا من الفيضانات في الفترة من 13 إلى 19 يوليو الجاري، حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة، وطالبت السلطات المعنية باتخاذ إجراءات احترازية خلال هذه الفترة.