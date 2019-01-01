الحريري: تعزيز قدرات القوات البحرية اللبنانية يحمي موارد النفط والغاز

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري -اليوم الاثنين- أن تعزيز قدرات القوات البحرية اللبنانية سيلعب دورًا محوريًا في حماية الموارد الوطنية من النفط والغاز.

وشدد الحريري - خلال كلمة أثناء زيارته اليوم للقيادة البحرية للقوات الدولية العاملة بالجنوب "يونيفيل" في مرفا بيروت- على التزام الحكومة اللبنانية بالقرار 1701 والقرار 2433 الذي ينص على أن يقوم لبنان بوضع خطة لتعزيز وتطوير قدراته البحرية، مضيفا أنه يعمل دون كلل للقيام بذلك.

وقال الحريري، إنه سيبذل قصارى جهده لكي يقر مجلس الوزراء تلك الخطة قبل 31 أغسطس المقبل، وهو تاريخ تجديد ولاية اليونيفيل.

وأضاف: "تندرج هذه الخطة ضمن أولوياتي لتعزيز مؤسسات أمن الدولة والحفاظ على سلطتها على المياه الإقليمية اللبنانية، من أجل مكافحة الأنشطة الإرهابية والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتهريب البضائع والمواد غير المشروعة، كما يأتي ذلك في وقت أعمل فيه جاهدا على بدء مفاوضات بشأن حدودنا البحرية".

وشدد على ضرورة العمل لضمان تمكين قوات "يونيفيل" من القيام بوظيفتها بأقصى طاقتها مع العمل على تعزيز القوات المسلحة اللبنانية والقوات البحرية حتى تتمكن من تحمل هذه المسؤوليات شيئاً فشيئاً.

من جهته، أكد الجنرال ديل كول أن عمليات التدريب البحرية المشتركة التي تجري بتنسيق وثيق بين البحرية التابعة للجيش اللبناني و"يونيفيل" تهدف إلى تعزيز القدرات اللبنانية لتمكينها من تأمين حماية المياه والسيطرة على الممرات البحرية اللبنانية والمياه الإقليمية.