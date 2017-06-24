محافظ البحيرة يشدد على استمرار الحملات التموينية لضبط التلاعب في الأسعار

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرارية التعاون والتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية لشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات تموين السيارات، لمنع استغلال واحتكار التجار والتلاعب في الأسعار، ومكافحة الغش الغذائي والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

وفي هذا السياق، نفذت الوحدات المحلية بمركزى أبوحمص وبدر حملات تموينية بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري أسفرت عن:-

• تحرير عدد 23 محضرا متنوعا بمركز ومدينة بدر بالمرور على المجمعات الإستهلاكية ومحلات البقالة والمخابز، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

بمتابعة محطات البنزين والمجازر بمركز ومدينة أبو حمص تم ضبط عدد 5 مخالفات عبارة عن ( محضر مخالفة لمحطة تموين سيارات لعدم الإحتفاظ بمقياس ومعايرة للتنكات – محضر لمحل جزارة ذبح خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على 4 كجم من اللحوم المضبوطة وعدد 8 أطباق كفته زنة 500 جم مجهولة المصدر - عدد واحد لحوم مفروم منتهى الصلاحية - ضبط مطعم غير معلن عن الأسعار - ضبط محل جمعيتى غير معلن عن الأسعار لصرف السلع).

• وبالمرور علي المخابز بمركز ومدينة أبو حمص تم ضبط عدد 7 مخالفات عبارة عن (5 مخالفات توقف - محضر تصرف فى عدد 2 شيكارة دقيق زنة 50 كجم - محضر نقص وزن 19 جم)، وتم تحرير محاضر إثبات حالة للمخابز بالمخالفة، والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار بشأنها من النيابة وتحرير محاضر والعرض على النيابة.

وشدد المحافظ علي ضرورة إستمرار تلك الحملات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين حفاظا على سلامة المواطنين.