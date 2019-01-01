كوريا الجنوبية: اتهامات اليابان بشأن تصدير بضائع محظورة لكوريا تحد خطير

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صرح الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي، اليوم الاثنين، بأن الاتهامات اليابانية بشأن تصدير كوريا الجنوبية بضائع محظورة إلى كوريا الشمالية تشكل تحديا خطيرا وسط نزاع متزايد بشأن القيود على الصادرات اليابانية.

وذكرت صحيفة نيكاي اليابانية أن اليابان اعتمدت في 4 يوليو الجاري لوائح تصدير أكثر تشددًا على ثلاث مواد صناعية أساسية تعتبر جوهرية في إنتاج أشباه الموصلات ولوحات العرض وغيرها من السلع الإلكترونية ، واتهمت اليابان كوريا الجنوبية "بالإدارة غير المناسبة" للمواد الحساسة المصدرة إلى كوريا الجنوبية.

واعتبر الجانب الكوري الجنوبي فرض القيود ردا على قرار محكمة كوريا الجنوبية العام الماضي بإلزام شركة يابانية بتعويض الكوريين الجنوبيين الذين أجبروا على العمل خلال الحرب العالمية الثانية.

وأشار المسؤولون اليابانيون إلى "الإدارة غير الكافية" للعناصر الحساسة التي يتم تصديرها إلى كوريا الجنوبية كسبب وراء القيود ، فضلاً عن عدم تبادل المعلومات حول ضوابط التصدير.

وقالت كوريا الجنوبية إن التقارير لا أساس لها من الصحة وأنها تقوم بعمل أفضل من اليابان في تتبع الصادرات غير المشروعة.