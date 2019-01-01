الطاقة الذرية الإيرانية: خفض التزاماتنا النووية يعطي فرصة للدبلوماسية حتى يستيقظ الطرف الآخر

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، إن خفض إيران التزاماتها النووية ليس من باب العناد، بل لإعطاء فرصة للدبلوماسية ليستيقظ الطرف الآخر ويعود للالتزام بتعهداته.

وأضاف، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن الاتفاق النووي كان بمثابة صفقة وتجارة، معقبًا: "الأشياء التي قدمناها كانت أكثر بكثير مما تلقينا، لأن الأطراف الأخرى، خاصة بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، قد تخلت عن التزاماتها، فالإجراءات النووية التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية حاليا، لتذكير الأطراف الأخرى للوفاء بالتزاماتها".

وتابع أن ما تقوم به إيران، يأتي في إطار تطوير الطاقة النووية، مضيفًا: "وقد نصت المادتين 26 و36 على أنه إذا لم يف الطرف الآخر بالتزاماته، فإن باق الأطراف لها الحق في مراجعة التزاماتها".