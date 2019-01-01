تحالف دعم الشرعية باليمن: إسقاط طائرتين مسيرتين حوثيتين أطلقتا باتجاه السعودية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" عن اعترض وإسقاط طائرتين مسيرتين مساء اليوم الاثنين، كانت قد أطلقتهما الميليشيا الحوثية "الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط".

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي، أن "عملية الاعتراض والإسقاط للطائرتين المعادية نتج عنها سقوط الشظايا والأجزاء بأحد الأحياء السكنية؛ ما نتج عنه تضرر أحد المباني السكنية بأضرار طفيفة وبعض المركبات، دون وجود خسائر بالأرواح ولله الحمد"، بحسب وكالةالأنباء السعودية (واس).

وأوضح العقيد المالكي، أن "محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بتعمد استهداف المدنيين تعبر عن إفلاس المليشيا الإرهابية ونهجها اللاأخلاقي بمثل هذه الأعمال الإرهابية، وأن هذه الهجمات الإرهابية والعدائية المتكررة ممنهجة لاستهداف المدنيين في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي الإنساني ما يعد جريمة حرب".

وأكد "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وكانت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، قد اعلنت مساء اليوم الاثنين، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية السعودية بخميس مشيط -بعسير- بعدد من طائرات قاصف كي تو.

وتقود السعودية منذ نحو خمسة أعوام تحالفًا عسكريًا، ضد مسلحي الحوثيين في اليمن، لمساندة القوات الحكومة اليمنية، بناء على طلبها، في استعادة شرعية البلاد.