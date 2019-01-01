الشرطة اليونانية تعتقل مواطنا للتحقيق معه في مقتل عالمة أمريكية

أعلنت الشرطة اليونانية، اليوم الاثنين، اعتقال مواطن للتحقيق معه في مقتل عالمة أمريكية على جزيرة كريت.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن السلطات اليونانية قولها إن المواطن اليوناني يبلغ من العمر 27 عامًا وتم اعتقاله، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الأخير كان من بين 10 أشخاص تم استجوابهم مؤخراً بشأن قضية مقتل العالمة الأمريكية "سوزان إيتون".

وإيتون، 59 عاماً، هي عالمة أحياء أمريكية كانت مشاركة في مؤتمر بجزيرة كريت اليونانية وفُقدت هناك بتاريخ 2 يوليو الجاري، ثم تم العثور على جثتها قبل أسبوع من الآن.

وأوضحت الشبكة أن الطب الشرعي أثبت أن وفاتها كانت نتيجة عمل جنائي ولم تكن طبيعية إلا أنه لم يتطرق إلى المزيد من التفاصيل.