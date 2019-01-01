ارتفاع مخزون زيت النخيل في إندونيسيا لأعلى مستوى منذ 6 أشهر

ارتفع مخزون زيت النخيل في إندونيسيا بنسبة أكبر من المتوقع، ليسجل أعلى مستوى له منذ 6 أشهر خلال شهر مايو الماضي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن رابطة زيت النخيل الإندونيسية القول، اليوم الاثنين، إن مخزون زيت النخيل ارتفع بنسبة 11% ليصل إلى 3.53 مليون طن متري مقارنة بـ3.18 مليون طن في أبريل الماضي.

ويشار إلى أن هذا المستوى هو الأعلى الذي يتم تسجيله منذ شهر نوفمبر الماضي.

وأظهرت بيانات الرابطة ارتفاع الإنتاج بنسبة 1.8% لتصل إلى 4.73 مليون طن.

وقال انيلكومار باجاني، رئيس الباحثين بشركة سونفين الاستشارية ومقرها مومباي، إنه في ظل انتعاش الإنتاج والتوقعات بتسجيل انخفاض في الصادرات الشهر الماضي، فإنه من المتوقع أن يكون مخزون زيت النخيل قد ارتفع أيضا خلال الشهر الماضي.