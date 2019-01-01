ظريف في نيويورك: رغبة الأوروبيين في الحفاظ على الاتفاق النووي ليست كافية

صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن مجرد ابداء الرغبة للحفاظ على الاتفاق النووي من قبل الاوروبيين ليس كافيا.



جاءت تصريحات ظريف لدى وصوله إلى نيويورك اليوم الاحد حيث يعتزم القاء خطاب امام المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحدة يوم الاربعاء المقبل،بحسب وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.



وطالب ظريف الأوروبيين بتقديم دعم حقيقي لبلاده بتحمل الثمن، مشيرا إلى أن ذلك لم يحدث حتى الان.



وحول مصير ناقلة النفط الايرانية المحتجزة من قبل بريطانيا في منطقة جبل طارق، أشار ظريف إلى أنه تلقى وعدا من نظيره البريطاني بتسهيل عملية الافراج عن الناقلة، مؤكدا مرة أخرى أن الناقلة لم تكن متجهة صوب سورية، وأعرب عن رفض بلاده مجددا لتبريرات بريطانيا بشأن احتجاز ناقلة النفط.



وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت إيران بإمكانها التوقيع على الاتفاق النووي مجددا إذا عاد بها الزمن أربع سنوات إلى الوراء، قال ظريف " سنفعل ذلك بالتأكيد ، لأن الأهداف الأساسية من الاتفاق النووي قد تحققت".



وعن خروج أمريكا من الاتفاق، قال ظريف إن "النكث بالعهد" من جانب أمريكا لا يقتصر على الاتفاق النووي بل هي خرجت من كل الاتفاقيات الدولية تقريبا وحتى تلك الاتفاقيات التي وافق عليها الكونجرس مثل معاهدة القوات النووية المتوسطة ومعاهدة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة(يونسكو).



وتنتشر شائعات في طهران تقول إن ظريف يعتزم التحضير في نيويورك للقاء مع الجانب الأمريكي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر المقبل.



ودخلت إيران والولايات المتحدة في صراع جديد وذلك بعد خروج أمريكا من اتفاق فيينا النووي الموقع في 2015 وفرض عقوبات جديدة ضد إيران، وقد تأججت التوترات بين البلدين بعد إسقاط الحرس الثوري الإيراني لطائرة مسيرة أمريكية في الخليج في الشهر الماضي.



وتسعى الولايات المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران من خلال المفاوضات غير أن الرئيس الإيراني حسن روحاني يرهن هذه المفاوضات بشروط.