كوبر ينصح صلاح بالتواضع والاحترام

وجه هيكتور كوبر، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني رسالة نصح فيها محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي بالتواضع من أجل الحفاظ على مستواه.

وقال كوبر في تصريحاته لقناة ام بي سي مصر :"صلاح له قيمة عالية للغاية، ومن افضل 5 لاعبين في العالم بدون شك، هو في مستوى عالي للغاية الآن، وأمامه تحدي كبير".

وأكمل :"التحدي أمام صلاح هو الحفاظ على مستواه، عندما تصل إلى هذا المستوى المرتفع للغاية، تحتاج مجهود وتواضع واحترام كبير من أجل الحفاظ على هذا المستوى".

وعن تفضيله للمدرب المحلي عن الأجنبي، قال الأرجنتيني كوبر :"المدرب المحلي تكون لديه حساسية كبيرة لا توجد في المدرب الأجنبي، وهذه الحساسية أحيانًا تكون ضد اللاعب، وأحيانا نكون في حاجة أن يكون الذهن هادئًا وباردًا من أجل تحصل على قرارات صائبة لصالح المنتخب".