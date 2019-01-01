أصدر مجلس النواب ملفًا من 41 صفحة استعرض فيه إنجازات دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الحالي.

ونظر المجلس - حسب نص الملف - في الفترة من 3 فبراير إلى 16 أبريل الماضيان التعديلات الدستورية منذ بدء تقديمها من جانب 155 نائب يمثلون أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس، في إطار أبرز ما قام به المجلس في إطار صلاحياته السياسية.

وقال المجلس إنه تناول النواب في التعديلات العديد من المناقشات داخل قاعة المجلس والتي بلغت نحو 270 مداخلة وكذلك في اللجنة التشريعية، واستمع المجلس لكافة أطياف المجتمع من خلال جلسات استماع اتسمت بالوضوح والشفافية وقبول كافة الأراء والاستماع إليها في مناخ ساده الديموقراطية واعلاء مصلحة الوطن في المقام الأول، لتتوج هذه التعديلات بموافقة الشعب المصري العظيم عليها لتمثل نقلة إيجابية في تاريخ الحياة المصرية، حسبما جاء في نص الملف.

وأصدر مجلس النواب ملفًا من 41 صفحة استعرض فيه إنجازات دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الحالي.

ونظر المجلس - حسب نص الملف - 22 طلب رفع حصانة، و4 حالات خلو مكان.

وقال المجلس - حسب نص الملف - إنه فيما يتعلق بالزيارات الميدانية التى قامت بها اللجان النوعية فقد بلغ عددها 32 زيارة ميدانية كان أبرزها اللجنة الخاصة بشأن زيارة سجن برج العرب.