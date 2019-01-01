علق الإعلامي رامي رضوان، على تأهل منتخب الجزائر إلى نهائي دوري الأبطال الإفريقي، بعد فوزه على منتخب نيجيريا، قائلًا: "ألف مبروك لمنتخب الجزائر، والمنتخب الجزائري يستحق، عمل مباراة أكثر من رائعة".



وأضاف خلال تقديمه برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء أمس الأحد: "منتخب الجزائر عامل ماتشات في البطولة كلها أكثر من رائعة، لاعيبة المنتخب الجزائري رجالة، أنا قاصد آه، رجالة يعني بياكلوا النجيلة أكل".



وتمكن المنتخب الجزائري، من التأهل للمباراة النهائية من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بعد فوزه على المنتخب النيجيري بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الأحد، على استاد القاهرة الدولي