بعد أن تجاهل تدريبات باريس سان جيرمان وهددته الإدارة بإتخاذ عقوبة رادعة ضده، وصل اليوم الإثنين النجم البرازيلي نيمار إلى باريس لبدء أول يوم له بالمعسكر التحضيري لنادي العاصمة استعدادا للموسم الجديد.

والتقطت كاميرات المصورين لحظة وصول نيمار بسيارته لمعسكر باريس سان جيرمان الذي كان أنطلق منذ أسبوع، بعد تمرده عن الانضمام لمعسكر فريقه لرغبته في الرحيل والعودة مرة أخرى لفريقه السابق برشلونة.

ويعيش نيمار مع إدارة باريس سان جيرمان أجواء متوترة، بعد تجاهل اللاعب معسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد، بالإضافة لتصريحه الناري الأخير الذي أكد خلاله أن أعظم لحظة في حياته مباراة الريمونتادا في دوري أبطال أوروبا التي حققها برشلونة على باريس سان جيرمان قبل عامين.

الصحف العالمية أشارت اليوم إلى أن نيمار سيعقد جلسة مع ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان، لتبرير غيابه الأسبوع الماضي عن المعسكر، بجانب تبرير التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها اللاعب البرازيلي تجاه فريقه.

وارتبط نيمار بالعودة إلى صفوف برشلونة مجددًا، خلال الصيف الحالي، بعد رحيله عن البلوجرانا في صيف 2017، بعد دفع النادي الفرنسي قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار مع البارسا والبالغ قيمته 222 مليون يورو.