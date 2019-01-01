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رئيس وزراء كندا يدين الهجوم الإرهابي بالصومال

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 15 يوليه 2019 - 10:31 ص | آخر تحديث : الإثنين 15 يوليه 2019 - 10:31 ص

أدان رئيس وزراء كندا جاستن ترودو الهجوم الإرهابي البغيض في الصومال، الذي أودى بحياة 26 شخصا على الأقل بينهم صحفية كندية من أصل صومالي.

وأعرب ترودو عن تعازيه باسم جميع الكنديين إلى عائلة الصحفية الكندية الصومالية "هودان نالاييه" التي قتلت مع زوجها فريد في الهجوم الذي شنه متشددون إسلاميون من "حركة الشباب" على فندق بمدينة كيسمايو الساحلية الصومالية.

ونقلت قناة "الحرة" الإخبارية عن ترودو قوله إن "نالاييه سلطت الضوء على قصص صومالية إيجابية ومحفزة، وأظهر عملها كيف أن حرية الصحافة تقدم لنا آفاقا أوسع و تشجع التنوع والتكامل"، لافتا إلى أن كندا والمجتمعات الصومالية والأوساط الصحفية في العالم تبكي خسارتها.

وشدد رئيس الوزراء الكندي على ضرورة حماية حرية الصحافة التي تعزز المجتمعات وتسمح للديموقراطية بالازدهار.


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