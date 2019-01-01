تراجع أسهم سيمانتكس للبرمجيات وسط تقارير عن فشل صفقة اندماجها مع برودكوم

ذكرت مصادر مطلعة أن شركتي سيمانتكس للبرمجيات وبرودكوم لأشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية أوقفتا المحادثات الجارية بينهما بشأن احتمالات اندماجهما، في ظل عدم اتفاق الطرفين على سعر لإتمام الصفقة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن سعر سهم سيمانتكس انخفض بنسبة 15 بالمئة إلى 70ر21 دولار إثر تعثر المحادثات مطلع الأسبوع، بعد أن سعت برودوم إلى خفض قيمة عرضها بأكثر من 50ر1 دولار للسهم، بعد أن خلصت إلى أنها غير راغبة في الوفاء بالسعر المتفق عليه والذي يبلغ 25ر28 دولار للسهم.

وفي حالة إتمام الصفقة بسعر 25ر28 دولار للسهم، فإن قيمة شركة سيمانتكس كانت ستصل إلى قرابة 5ر17 مليار دولار.

وقالت المصادر إنه بالرغم من توقف المحادثات في الوقت الراهن، فإنه من الممكن استئنافها من جديد إذا ما توصل الطرفان إلى تسوية بشأن السعر، أو تعرضت سيمانتكس لضغوط كافية من أجل الانخراط في المحادثات مرة أخرى.

وستكون هذه الصفقة في حالة إتمامها، ثاني أكبر صفقات برودكوم في مجال شركات البرمجيات بعد الاستحواذ على شركة "سي.إيه تكنولوجيز" العام الماضي نظير 18 مليار دولار.