 فرنسا وبريطانيا وألمانيا تعبر عن قلقها من مخاطر انهيار الاتفاق النووي الإيراني - بوابة الشروق
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فرنسا وبريطانيا وألمانيا تعبر عن قلقها من مخاطر انهيار الاتفاق النووي الإيراني

باريس (رويترز) 
نشر فى : الإثنين 15 يوليه 2019 - 3:48 ص | آخر تحديث : الإثنين 15 يوليه 2019 - 3:48 ص
قالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا يوم الأحد إنها قلقة من تصعيد التوتر في الخليج ومن مخاطر انهيار الاتفاق النووي مع إيران، داعية لاستئناف الحوار بين كل الأطراف.

وأضافت الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك أنه عقب إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران وقرار طهران عدم الوفاء ببعض التزاماتها بموجب الاتفاق، فقد بات من المحتمل انهيار الاتفاق المبرم قبل أربعة.

وذكر البيان المشترك الذي أصدره مكتب الرئيس الفرنسي أن ”المخاطر تستدعي من كل أطراف (الاتفاق) التوقف للنظر في التداعيات المحتملة للإجراءات التي اتخذتها“.

وأضاف ”نؤمن بأن الوقت قد حان للتصرف بمسؤولية والبحث عن سبل لوقف تصعيد التوتر واستئناف الحوار“.

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