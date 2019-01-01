باربي تُلهم الفتيات بمستقبل في ريادة الفضاء

صنعت شركة "باربي" دُمية جديدة لرائدة الفضاء الإيطالية، سامانثا كريستوفوريتي، ووفقا لتقرير أذاعته فضائية الغد الاخبارية، فأن تلك الخطوة تأتي لتشجيع الفتيات لاعتبار مجال الفضاء كوظيفة مستقبلية.



وأضاف التقرير أن الدمية صُنّعت كجزء من مشروع Dream Gap Project ، الذي بدأته شركة "باربي" لتغيير الصورة النمطية لوظائف السيدات، والذي اعتنى بتصميم دمى لسيدات ناجحات في مجالات مختلفة لتقتدي بهن الفتيات.



وتابع أن المشروع قام بتصميم دمية لكل من الفنانة الميكسيكية فريدا كاهلو، والرائدة الأمريكية أميليا إيرهارت، أول إمرأة تطير بمفردها عبر المحيط الأطلسي.