البورصة السعودية ترتفع بدعم من البنوك ومكاسب قوية للدار العقارية بأبوظبي

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية على ارتفاع يوم الأحد، عاكسة مكاسب الأسواق العالمية في أواخر الأسبوع الماضي، ومدعومة بنتائج مالية إيجابية لبعض الشركات في الربع الثاني من العام.



وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 في المئة، حيث قادت أسهم البنوك وشركات البتروكيماويات المكاسب.



وذكرت أرقام كابيتال في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي أنها تتوقع أن تسجل السعودية أقوى نتائج أعمال للشركات في الربع الثاني على مستوى الخليج.



وارتفع سهم مصرف الإنماء 1.2 في المئة، بينما صعد سهم مصرف الراجحي واحدا في المئة.



وزاد سهم زين السعودية 3.2 في المئة، بعدما سجلت الشركة المشغلة لخدمات الهاتف المحمول زيادة بلغت 11 في المئة في إيرادات الربع الثاني إلى 2.06 مليار ريال (549.26 مليون دولار).



وارتفع سهما شركتي البتروكيماويات كيان السعودية وسابك 1.2 و0.5 في المئة على الترتيب.



وزاد مؤشر سوق دبي 0.7 في المئة، مع صعود سهم الاتحاد العقارية 3.6 في المئة، بينما ارتفع سهم إعمار العقارية، ذو الثقل في السوق، واحدا في المئة.



وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المئة، مع صعود سهم الدار العقارية 3.9 في المئة.



وقالت الشركة الأسبوع الماضي إنها شاركت حكومة أبوظبي لتسليم مشروعات بقيمة خمسة مليارات درهم (1.36 مليار دولار).



وكان سهم الواحة كابيتال من بين الأسهم الأفضل أداء في البورصة، بصعوده 5.3 في المئة.



وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق من العام إن الواحة كابيتال، التي هوت أسهمها أكثر من 50 بالمئة منذ بداية العام، تجري محادثات مع شركة استثمار أخرى وهي جلف كابيتال بشأن اندماج.



والتغييرات الأخيرة في الإدارة قد تشير إلى أن الشركة تضع استراتيجية جديدة للنمو.



وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية واحدا في المئة، مع هبوط سهم أوراسكوم للاستثمار القابضة 3.9 في المئة. وارتفع سهم الشركة بشكل كبير الأسبوع الماضي بعدما سحب مجلس إدارتها عرضا للاستحواذ على شركة النيل للسكر.