روسيا ترصد بقلق تحركات الناتو لتعزيز تواجده البحري والاستطلاعي في البلطيق

ترقب موسكو بعين القلق تحركات لحلف شمال الأطلنطي والولايات المتحدة لتعزيز التواجد البحري والاستطلاعي الجوي في منطقة البلطيق وفي مياه البحر الأسود، حيث قررت الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ مخطط شامل لتطوير الموانئ الأوكرانية وتحديث أرصفتها ومراكزها اللوجيستية، بما يجعلها ملائمة لاستقبال البوارج الحربية الأمريكية وبوارج حلف شمال الأطلنطي "ناتو" والذي تقوده واشنطن.

كما تعمل واشنطن على توسيع قواعد عمل وتمركز طائرات الاستطلاع الأمريكية المسيرة في منطقة البلطيق، ويأتي الإجراء الأمريكي في وقت تشهد فيه منطقة البحر الأسود توترا متصاعدا بين روسيا والولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يزيده الإجراء الأمريكي الأطلسى الجديد اشتعالا بالنظر إلى القرب الجغرافي بين الموانىء الأوكرانية وشبه جزيرة كرايميا التي تسيطر عليها روسيا.

ومنذ بداية العام الماضي لاحظت موسكو تزايد نشاط الأسطول السادس الأمريكى في مياه البحر الأسود، ففي أبريل الماضي دخلت سفينة الصواريخ الموجهة الأمريكية "USS Ross" مياه البحر الأسود تحت غطاء المشاركة في تدريب بحري مع بلغاريا وجورجيا وتركيا، وفي الشهر الماضي خاضت البارجة الأمريكية Carney في مياه البحر الأسود لتصبح البارجة الأمريكية الخامسة التي تتواجد في مياه البحر الأسود، ولم تخف الناطقة باسم الأسطول السادس الأمريكي إيميليا أوميام الهدف من تلك التحركات بأنه "رسالة مساندة و تطمين لحلفاء واشنطن وحلف شمال الأطلنطي في منطقة البحر الأسود".

وفيما تعتبره دوائر التحليل السياسي الروسية مقدمة لتهيئة "مسارح عمليات محتملة" في منطقة البلطيق، ستبدأ واشنطن خطة تطوير الموانئ أوكرانية بميناء مايكوليف الذي يقع على مسافة 40 ميلا بحريا من شرق جمهورية اوديسيا الاتحادية - إحدي جمهوريات الاتحاد الروسي - وأقل من مائة ميل بحرى شمالى غرب شبه جزيرة كرايميا، وسيقوم سلاح الهندسة البحري الأمريكي بتطوير هذا الميناء وغيره، بما في ذلك تعزيز إجراءات الحماية والدفاع عنه من الهجمات المعادية.

كما سيمكن هذا التطوير البحرية الأوكرانية من إجراء التدريبات المشتركة مع أساطيل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي.

لكن خبراء حروب البحر يرون أن الطموحات الأمريكية في مياه البحر الأسود تحدها اعتبارات تقنين وتنظيم الملاحة في هذا الجزء من العالم وفقا لمعاهدة "مونترو الدولية للملاحة البحرية العسكرية"، وهى المعاهدة التي تنظم إبحار السفن الحربية من خارج دول حوض البحر الأسود بما فى ذلك حجمها وفترة تواجدها في مياهه.

وبموجب بنود المعاهدة لا يجب أن يتعدى وزن السفينة الحربية لأية دولة لا تطل على البحر الأسود 30 ألف طن، وألا تتجاوز مدة تواجدها في مياهه 21 يوما.

وعلى ضوء تلك الاعتبارات التنظيمية المشمولة بمواد القانون الدولي للبحار .. يكتسب التحرك الأمريكي والأطلسى خطورته من وجهة النظر الروسية، حيث سيمكن تطوير موانئ أوكرانيا من رسو وإبحار البوارج الأمريكية والأطلسية على مقربة من شبه جزيرة كرايميا، وتنفيذ عمليات بحرية مشتركة مع أوكرانيا، بغرض تمكين البحرية الأوكرانية من ملاحظة ورصد النشاط البحري الروسي فى مياه البحر الأسود.

ويقول الخبراء إن واشنطن قد تلجأ إلى الاعتماد كلية على البحرية الأوكرانية في أنشطة الرصد والمراقبة الملاحية المتحركة في مياه البحر الأسود.

ويرى المراقبون أن قيام واشنطن بتطوير الموانئ الأوكرانية، هو بمثابة رد فعل على واقعة قيام البوارج الحربية الروسية في نوفمبر الماضى، باستهداف وخطف 3 زوارق حربية أوكرانية في مضيق "كيرتشي" الواقع بين روسيا و أوكرانيا وهى الواقعة التي لا تزال روسيا تتحفظ فيها على طواقم الزوارق الأوكرانية الثلاثة.

وسيكون ميناء اوتشوكيف الأوكراني على البحر الأسود هو ثاني الموانئ الأوكرانية التي ستطالها يد التطوير الأمريكية، و تتابع موسكو بقلق بالغ هذا المخطط الذي تعتبره تحركا من جانب حلف شمال الأطلنطى والولايات المتحدة لإقامة قواعد بحرية على عتبات الاتحاد الروسي، لكن البروفيسير مايكل كوفمان، خبير شؤون روسيا في مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية، يرى أن التحرك الأمريكي صوب تعزيز التواجد البحري في منطقة البحر الأسود لا مفر منه، بعد قيام روسيا بضم شبه جزيرة كرايميا الأوكرانية بالقوة العسكرية عام 2014.

وأوضح أن هذا العمل كشف عن مساع روسية لبسط الهيمنة على البحر الأسود في مواجهة الغرب، فمنذ هذا التاريخ نشرت روسيا منظومات الدفاع الصاروخي المتطورة "إس – 400" على أراضي كرايميا، ودفعت بـ6 غواصات روسية في مياهها و10 بوارج حربية متطورة ومقاتلات متقدمة متعددة المهام تحسبا لأي تصعيد.

وعلى الرغم من أن أوكرانيا ليست عضوا في حلف شمال الأطلنطي، إلا أنها تتلقى دعما عسكريا و تدريبيا من دول الحلف، وفي مياهها تجري مناورة بحرية سنوية منتظمة باسم نسائم البحر "Sea Breeze" تشارك فيها أساطيل أمريكية وأطلسية.

كما قامت رومانيا التي تقع على مسافة 150 ميلا بحريا عن مياه كرايميا بشراء منظومات الدفاع الصاروخي الأمريكية "باتريوت"، و تقوم القوات الرومانية بتدريبات قتالية مشتركة مع الولايات المتحدة، وكذلك التدريب مع دول الناتو على عمليات التصدي لهجمات الطائرات المسيرة المعادية.

وقد كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي، جينز ستولتنبيرج - في زيارة قام بها الشهر الماضي للعاصمة الأمريكية واشنطن - عن حزمة من الإجراءات العاجلة لتعزيز التواجد العسكري للحلف في أوكرانيا وجورجيا، ورفع كفاءة جيشيهما من خلال التدريب المشترك ونقل التكنولوجيا، لا سيما في المجال البحري تحسبا لأية مواجهات في المستقبل، وتعزيز الاستعدادات القتالية للحلف في منطقة البحر الأسود.

وفي السياق ذاته، قررت الولايات المتحدة الدفع بطائرات الاستطلاع التي تعمل بدون طيار "ام – كيو 9 ريبر" إلى مواقع تمركز عملياتي متقدمة فى قاعدة توريتزى البولندية التي تبعد مسافة 100 ميل عن ميناء سازكينزين في رومانيا على البحر الأسود، وذلك بموجب اتفاق مؤقت في هذا الشأن بين رومانيا و حلف شمال الأطلنطي تم التوصل إليه في مايو الماضي.

وجاء في بيان صادر عن قيادة عمليات القوات الأمريكية في حلف شمال الأطلنطي ومقرها مدينة شتوتجارت الألمانية أن طائرات "ام – كيو 9 ريبر" ستقوم بأعمال الاستطلاع البحري والبري معا، وأن تنسيق ترتيبات ذلك عمليا مع الجانب الروماني كأحد شركاء حلف شمال الأطلنطي قد تم بنجاح في الرابع من يوليو الجاري.

ووصف البيان التعاون بين واشنطن ورومانيا في هذا الشأن بأنه خطوة ذات أهمية استراتيجية لتعزيز أمن واستقرار البحر الأسود.

وكانت طائرات الاستطلاع الأمريكية المسيرة قد بدأت تنفيذ مهامها انطلاقا من بولندا منذ مايو عام 2018، وجميعها طائرات تتبع المفرزة الثانية من مجموعة العمليات العسكرية الخاصة رقم 52 في الجيش الأمريكي المتمركزة في قاعدة "سبانجدهلم" الجوية في ألمانيا.

ويرى الخبراء أن تمديد عمل الطائرات المسيرة الأمريكية الاستطلاعية في رومانيا – برغم كونه مؤقتا وغير محدد المدة – من شأنه تعزيز العمليات الاستطلاعية الأمريكية في منطقة البلطيق والبحر الأسود، نظرا لقربها من منطقة كالينجراد العسكرية الروسية ذات الأهمية الاستراتيجية.