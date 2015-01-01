البنك المركزي الإيراني يعلن زيادة مبيعات النفط

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي، عن زيادة مبيعات النفط الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الاثنين، عن همتي قوله، خلال اجتماع لجنة الاقتصاد المقاوم في محافظة خراسان الشمالية (شمال شرق)، إنه وفقا لأحدث المعلومات الواردة فإن بيع النفط من قبل إيران شهد زيادة تدريجية، وإنه تم أيضا تسهيل عملية دخول العملة الاجنبية إلى البلاد.

وأضاف أن البنك المركزي بصفته الجهة المسؤولة عن العملة الاجنبية والنقدية في ايران، فإنه مازال تحت الحد الأقصى من الضغوط، إلا أن سوق الصرف يحظى الآن باستقرار نسبي.

من ناحية أخرى، أعلن همتي عن توفير 12 مليار دولار عملة أجنبية لدعم توريد السلع الأساسية للبلاد منذ 20 مارس الماضي .

وأوضح همتي أن مبلغ الـ 12 مليار دولار مصدره موارد البنك المركزي ومبيعات المصدرين.