اختار نادي كُتاب الدار المصرية اللبنانية، كتاب "أيامي مع كايروكي"؛ لمناقشته، غدا الثلاثاء، في مكتبة القاهرة في الزمالك، بحضور أعضاء النادي من الكتّاب والصحفيين والقراء.

صدر كتاب "أيامي مع كايروكي" هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50، وتمكن من أن يصبح أحد الكتب الأكثر مبيعا بالمعرض، حيث نفدت الطبعة الأولى منه بالكامل خلال الأسبوع الأول من صدوره.

ويأتي الكتاب في إطار دراسة اجتماعية تاريخية فنية عن الجيل الذي ينتمي له الكاتب وأعضاء الفرقة، ويوثق رحلة فرقة "كايروكي" الفنية وملامح النشأة والتكوين والحياة الشخصية لأفرادها الخمسة، ورحلة صعودهم ليتصدروا الساحة الموسيقية المستقلة، ويغيروا من المشهد الموسيقي المصري ككل.

ويقول محمود عبدالشكور عن الكتاب: "لست من جمهور الفريق الغنائي كايروكي، أسمعُ عنهم وعن حفلاتهم، واستمعت في الأيام الأولى لثورة يناير إلى أغنية لهم بعنوان: "صوت الحرية بينادي"، ضمن أغنيات كثيرة ظهرت في تلك الفترة، ولكني لم أتابع مسيرتهم ولا أغنياتهم، ومع ذلك استمتعت كثيرا بهذا الكتاب الضخم (560 صفحة) الصادر عن الدار المصرية اللبنانية بعنوان: «أيامي مع كايروكي.. حكاية جيل أراد أن يغير العالم»، لمؤلفه ولاء كمال، بل إنني سأضع هذا الكتاب بالتأكيد ضمن قائمتي لأفضل الكتب الصادرة في 2019".