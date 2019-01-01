كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن الانتهاء من 86 مشروعا بقطاعى الري والنقل بتكلفة 1.541 مليار جنيه، منها 76 مشروعا بقطاع الري بتكلفة كلية بلغت 757 مليون جنيه، فيما تم الانتهاء من 10 مشروعات بقطاع النقل بتكلفة إجمالية بلغت 784 مليون جنيه، وذلك خلال الربع الثالث من 2018 - 2019.

وأوضحت الوزارة - في تقرير أصدرته حول حصاد مرحلة البناء في 90 يوما للربع الثالث من العام المالى 2018 - 2019 بقطاعى الري والنقل، وذلك في إطار الالتزام بالإعلان عن برنامج عمل الحكومة والبرامج والمشروعات التنموية بالدولة من أجل تحقيق النهضة التنموية الشاملة - أن التقرير جاء بهدف تنفيذ مبدأ المشاركة المجتمعية وحفاظا على مبدأ الشفافية، مشيرة إلى أنه يكشف ما تم إجراؤه وتنفيذه من مشروعات بقطاعى الرى والنقل خلال الربع الثالث من 2018 - 2019، وأهداف تلك المشروعات والتكاليف الإجمالية لكل مشروع.

ولفت التقرير إلى أهم المشروعات التى تم تنفيذها بقطاع الري، وتتمثل في مشروع إنشاء 2 بحيرة صناعية وسد تخزينى بوادى حوضين بالبحر الأحمر بتكلفة كلية بلغت 155.4 مليون جنيه، ومشروع عملية إحلال وتجديد محطة ري الخيام بسوهاج بتكلفة بلغت 63.8 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 3 بحيرات إعاقة بوادى الحواشية لحماية مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر بتكلفة 48.6 مليون جنيه، فضلًا عن عدد آخر من المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية.

وفيما يخص قطاع النقل، فتمثلت أهم المشروعات التى تم الانتهاء منها خلال الربع الثالث من العام المالى 2018 - 2019 في مشروع ازدواج خط مترو الانفاق (المرج - المرج الجديدة) بمحافظة القاهرة بتكلفة كلية بلغت 481 مليون جنيه، ومشروع رفع كفاءة الخدمة بالموانئ بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة 207.4 مليون جنيه، والذى يهدف إلى زيادة معدلات القَطر والإرشاد للسفن وتقليل زمن دخولها وخروجها، بالإضافة إلى مشروع زيادة كفاءة ميناء شرم الشيخ بتكلفة كلية بلغت 62 مليون جنيه، ومشروع الكهروميكانيك لميناء طابا البري بجنوب سيناء بتكلفة 16.57 مليون جنيه.

وشدد وزارة التخطيط على أن كل ذلك يأتي في إطار اهتمام الحكومة بتطوير مستوى البنية الأساسية والاجتماعية للارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.