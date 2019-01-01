المرشحة لرئاسة المفوضية الأوروبية تبدي استعدادها لتمديد «بريكست» حال انتخابها

أبدت السياسية الألمانية أورسولا فون دير لاين، المُرشحة لشغل منصب رئيسة المفوضية الأوروبية ، خلفا لجان كلود يونكر، استعدادها لتمديد الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".. مؤكدة أن اتفاق الخروج غير قابل للتفاوض.

وكشف خطاب أرسلته فون دير لاين، لقادة الجماعات الاشتراكية والليبرالية بالبرلمان الأوروبي، أطلعت عليه صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أعربت فيه عن استعدادها لتمديد محادثات "بريكست" فيما بعد شهر أكتوبر القادم.

ولفتت إلى أنها ستدعم تمديد إضافي لـ"بريكست" ليتجاور الموعد النهائي المحدد إذا تم توفير "أسباب جيدة" حسب تعبيرها.

وأكدت السياسية الألمانية أنها لن تغير في الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي - التي أعلنت استقالتها -، مضيفة أن اتفاق الانسحاب الذي تم التفاوض بشأنه مع بريطانيا هو الأفضل ، والمحتمل الوحيد لإتمام عملية "انسحاب مُنظم".

وقالت - في خطابها - إنها تشعر بالأسف الشديد لقرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي ، مشيرة في الوقت ذاته إلى احترامها هذا القرار بالكامل.

ورأت أن عملية "بريكست" تسبب حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بحقوق المواطنين والأطراف الفاعلة الاقتصادية والإقليمية، فضلا عن السلام والاستقرار في الجزيرة "الإيرلندية".