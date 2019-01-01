جامعة سوهاج تواصل فعاليات برنامجها التدريبي لتأهيل المرأة سياسيا

شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الدورة التدريبية الأولى لتأهيل السيدات والفتيات سياسيًا، والتي تنظمها الجامعة تحت عنوان" تأهيل المرأة السوهاجية للمشاركة في الاستحقاقات السياسية"، وتستمر على مدار 3 ايام، بحضور اللواء يسري خضر سكرتير عام المحافظة، والدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر وهبي مدير فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس، وعدد من فتيات وسيدات المجتمع المدني، وذلك بقاعة المؤتمرات الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وقال عزيز، في بداية كلمته أن الجامعة تسعى لتنفيذ هذا البرنامج التدريبي لأنه يقع على عاتقها دور هام وحيوي في تنمية الوعي السياسي لمجتمع المرأة، لتمكينهم من خوض الانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة، والتغلب على تراجع نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، مؤكدًا أن الجامعة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم والتعاون لتنمية وخدمة المحافظة، وذلك في إطار الإمكانيات المتاحة والخبرات التي تمتلكها، من أجل أن يكون للمرأة السوهاجية بصمة واضحة ودور مؤثر في الحياة السياسية.

واعرب اللواء يسري خضر، عن سعادته بالتعديلات الدستورية التي أعطت للمرأة المصرية حصة كبيرة في عضوية البرلمان، فالمرأة هي الأم والأخت والابنة والزوجة، ولابد أن تحتل مكانة مرموقة، فهي أساس الحضارة المصرية منذ القدم.

وأوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن تلك الدورات تهدف إلى تأهيل المرأة السوهاجية للمشاركة فى كافة الاستحقاقات السياسية في الفترة المقبلة، كمجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والمجالس النيابية المحلية، موضحًا أن هذه الدورات تأتي ضمن خطة الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، من أجل تعظيم دور الجامعة التنويري وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية الأخرى.

وأوضحت الدكتورة سحر وهبي أنه يقوم بالتدريب في تلك الدورات عدد من أعضاء هيئة التدريس من أقسام الإعلام، والقانون، والاجتماع، والجغرافيا، و مجموعة من نائبات المجالس النيابية، ومسئولي وزارة التنمية المحلية، مضيفة أن البرنامج التدريبي يتناول عدة محاور ومنها التدريب علي المشاركة السياسية، كيفية إعداد الحملات الانتخابيهً، ومهارات التواصل الفعال مع الناخبين وبناء قاعدة شعبية، بالاضافة إلى تعلم المصطلحات السياسية والإدارة المحلية وضع الخريطة السياسية الانتخابية والتعرف على الاحتياجات التنموية لمحافظة سوهاج.

ومن الجدير بالذكر أن فعاليات اليوم، تضمنت محاضرة للدكتور عبد الرؤوف الضبع أستاذ الاجتماع السياسي بكلية الآداب تحت عنوان "المصطلحات السياسية والانتخابية"، وأخرى بعنوان "الجغرافيا السياسية" حاضر بها للدكتور محمد توفيق أستاذ الجغرافيا بكلية الآداب.