الجزائر: جسر جوي يضم 28 طائرة لنقل الجماهير لمصر لحضور نهائي أمم إفريقيا

قررت الحكومة الجزائرية إقامة جسر جوي يضم 28 طائرة لنقل الجماهير الجزائرية إلى مصر لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام يوم الجمعة المقبل بين الجزائر والسنغال.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم نور الدين بدوي الوزير الأول (رئيس الوزراء) لمجلس وزاري مشترك لدراسة التحضيرات الخاصة بنقل الجماهير لتشجيع المنتخب الوطني بمشاركة وزراء الخارجية والداخلية والمالية والشباب والرياضة والنقل والسياحة وممثلي وزارة الدفاع الوطني، بالإضافة إلى مسؤولي شركتي الخطوط الجوية الجزائرية وطيران الطاسيلي والديوان الوطني للسياحة والنادي السياحي الجزائري.

وهنأ بدوي المنتخب الجزائري لكرة القدم على تأهله للدور النهائي لكأس الأمم الأفريقية، مثمنا الروح الوطنية العالية للمناصرين الذين أبوا إلا أن يساندوا المنتخب خلال كل أدوار هذه المنافسة القارية، وأولئك الذين عبروا عن رغبتهم التنقل لمؤازرته بمناسبة المقابلة النهائية، حيث أكد على التزام الحكومة وعزمها تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة للاستجابة لهذا المطلب.

ونوه بدوي بالجهود المبذولة من قيادة الجيش، وعلى رأسها الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري ومساهمتها الفعالة في نقل المناصرين وكذا الاستعداد الذي أبدته لمواصلة هذا المسعى، وذلك بتخصيصها لتسع طائرات في إطار الجسر الجوي.

وأكد وجوب تضافر جهود كل المتدخلين وتجنيد كل الوسائل المتوفرة لنقل أكبر عدد ممكن من المناصرين وضمان أحسن ظروف للتكفل بهم خلال مرحلتي الذهاب والعودة إلى أرض الوطن.

وقرر بدوي إقامة جسر جوي لنقل الجماهير إلى القاهرة، من خلال تخصيص 28 طائرة لهذا الغرض، ستسمح بنقل حوالي 4800 مشجع، ليلة الخميس إلى الجمعة القادمة، على أن يراعى في توزيع الرحلات إتاحة فرصة السفر لمؤازرة المنتخب الوطني لكل المواطنين من مختلف ربوع الوطن، لاسيما ولايات الجنوب.

كما قرر إنشاء خلية تنسيق على مستوى رئاسة الوزراء يشرف عليها رئيس ديوان رئيس لوزراء وتضم ممثلي كل الأطراف المعنية، وتتولى المتابعة لمختلف التحضيرات ومراحل تنقل الجماهير حتى عودتهم إلى التراب الوطني.

وكلف وزير الشباب والرياضة، بالتنسيق مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، باتخاذ كل التدابير لتوفير العدد الكافي من تذاكر حضور المقابلة النهائية للجماهير، وتكليف النادي السياحي الجزائري، بالتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية، بتفعيل نفس المخطط المتبع فيما سبق للتكفل بكل جوانب تنقل الجماهير (التسجيل، التأشيرة، تذاكر السفر وتنقل الجماهير بالقاهرة)، مع الحرص كل الحرص على ضمان أحسن الظروف لهم خلال كل فترة تواجدهم بالقاهرة.

من جهة أخرى، أكد بدوي على وجوب اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان عودة كل الجماهير إلى أرض الجزائر في أحسن الظروف، بما في ذلك أولئك المتواجدين حاليا بمصر والذين فضلوا تمديد فترة إقامتهم بهدف مؤازرة المنتخب الجزائري خلال المباراة النهائية لهذه المنافسة القارية، متمنيا للمنتخب الجزائري التوفيق في تحقيق الآمال الكبيرة التي يعلقها عليهم كل الشعب الجزائري، في الانتصار والتتويج للمرة الثانية باللقب القاري.

كما أعرب بدوي عن أسفه لوفاة مشجعين وإصابة أخرين، جراء حادث مروري أمس بولاية جيجل (شمال شرق)، خلال الاحتفالات التي أعقبت الفوز في المباراة نصف النهائية، معربًا عن تعازيه لكل أسر الضحايا.