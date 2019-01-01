ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في نيبال إلى 67 قتيلا

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أعلن مسؤولون في نيبال اليوم الإثنين ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي تضرب جنوب آسيا منذ الجمعة الماضية إلى 67 قتيلا و30 مفقودا.

وفي الهند، صرح المسؤول بالحكومة براتاتا أمريت - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - أن قرابة 200 ألف شخص تركوا قراهم المغمورة بالمياه بولاية "بيهار" فيما يقطن 50 ألف بملاجئ الولاية.

وتابعت الشبكة أن مياه ثلاثة أنهار في نيبال فاضت نحو شمال الهند ، مما تسبب في مصرع 14 شخصا وشل حياة قرابة مليوني شخص، وذلك بعدما سببت انهيارات أرضية ودمارا واسعا في نيبال أيضا.

وفي بنجلاديش لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم جراء صواعق البرق وذلك منذ السبت الماضي، بينما تستمر الأمطار الموسمية الغزيرة في أجزاء متعددة من البلاد.