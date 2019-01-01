 ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في نيبال إلى 67 قتيلا - بوابة الشروق
الإثنين 15 يوليه 2019 12:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من المسئول الأول عن الخروج المبكر لمصر من كأس أمم أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في نيبال إلى 67 قتيلا

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 15 يوليه 2019 - 12:52 م | آخر تحديث : الإثنين 15 يوليه 2019 - 12:52 م

أعلن مسؤولون في نيبال اليوم الإثنين ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي تضرب جنوب آسيا منذ الجمعة الماضية إلى 67 قتيلا و30 مفقودا.

وفي الهند، صرح المسؤول بالحكومة براتاتا أمريت - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - أن قرابة 200 ألف شخص تركوا قراهم المغمورة بالمياه بولاية "بيهار" فيما يقطن 50 ألف بملاجئ الولاية.

وتابعت الشبكة أن مياه ثلاثة أنهار في نيبال فاضت نحو شمال الهند ، مما تسبب في مصرع 14 شخصا وشل حياة قرابة مليوني شخص، وذلك بعدما سببت انهيارات أرضية ودمارا واسعا في نيبال أيضا.

وفي بنجلاديش لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم جراء صواعق البرق وذلك منذ السبت الماضي، بينما تستمر الأمطار الموسمية الغزيرة في أجزاء متعددة من البلاد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك