تعليم الفيوم: البرنامج العلاجي لمهارات اللغة العربية يهدف لعرض استراتيجيات التدريس بالمرحلة الإبتدائية

قال وكيل وزارة التربية والتعليم الفيوم محمد عبدالله إن البرنامج العلاجي لمهارات اللغة العربية للصفوف العليا بالمرحلة الإبتدائية بالمحافظة يهدف إلى التعرف على أهداف ومكونات دليل البرنامج العلاجي، وعرض استراتيجيات تدريس مهارات اللغة العربية (الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة) المتضمنة في الأدلة الإرشادية.

وأضاف وكيل الوزارة - في تصريح اليوم الاثنين خلال فعاليات تدريب البرنامج العلاجي لمهارات اللغة العربية للصفوف العليا بالمرحلة الإبتدائية بمدرسة إبشواي الثانوية المشتركة - أن البرنامج يسهم في تحليل دروس الأدلة الإرشادية وكيفية بنائها وآليات تدريسها، وتنفيذ وممارسة دروس الأدلة الإرشادية للتمكن من تدريسها للتلاميذ، وتقديم التغذية الراجعة اللازمة لتحسين أداء المعلمين في تنفيذ دروس الأدلة الإرشادية، وتعرف الاختبار التشخيصي ومكونات وآليات تطبيقه، وتحسين القراءة والكتابة والفهم لدى التلاميذ في الصفوف العليا.

وأوضح أن البرنامج التدريبي يستهدف معلمي ومعلمات الصفوف العليا للمرحلة الإبتدائية بإدارة إبشواي التعليمية، تم تقسيمهم على 4 قاعات تدريبية، وتابع التدريب وتحاور مع المعلمين حول أهدافه البرنامج وتطبيق ما يتم التدريب عليه بالفصول الدراسية.