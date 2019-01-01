مستشارون اقتصاديون ألمان يقترحون اصلاح نظام الضرائب على الطاقة

اقترح مجلس المستشارين الأكاديميين على وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير القيام باصلاح شامل للضرائب على استهلاك الطاقة في ظل النقاش الدائر في ألمانيا حول سعر غاز ثاني أكسيد الكربون.

وأوصى تقرير الخبراء الذي تم عرضه اليوم الاثنين بالعاصمة برلين بإصلاح شامل للضرائب والرسوم على استهلاك الطاقة، مؤكدا أنه يجب خفض الضرائب على الكهرباء وكذلك على الطاقة بشكل جوهري ، وإلغائها على الطاقة المتجددة.

وبحسب التقرير، من المفترض استبدال هذه الرسوم والضرائب من خلال تحديد سعر لغاز ثاني أكسيد الكربون في تجارة الانبعاثات.

وأضاف التقرير أن الهدف من ذلك هو منح الشركات والمواطنين محفزات للاستثمار في حماية المناخ.

وقال كلاوس شميت الخبير بالمجلس المستقل بوزارة الاقتصاد الألمانية إنه إذا تم إنشاء أسواق فعالة خاصة بالانبعاثات، لن تحتاج الحكومة مثلا لفرض وقف لتوليد الطاقة من الفحم، موضحا أنه في حال زيادة سعر ثاني أكسيد الكربون، سيترك المشغلون من تلقاء أنفسهم استخدام الفحم الحجري، لأن ذلك لم يعد مربحا.

يذكر أن لجنة تم تعينها من قبل الحكومة الاتحادية بألمانيا كانت قد أوصت بالوقف التدريجي لاستخدام الفحم في ألمانيا حتى عام 2038، وتعتزم الحكومة الاتحادية تنفيذ هذا المبدأ.

وتم عرض كثير من التقارير عن سعر غاز ثاني أكسيد الكربون في وسائل النقل وقطاع البناء والتدفئة خلال الأسابيع الماضية .

ومن شأن تسعير غاز ثاني أكسيد الكربون المساعدة على تحقيق أهداف ألمانيا في حماية المناخ.

وتعتزم الوزرات المعنية بالمناخ في الحكومة الألمانية التشاور بهذا الشأن في سبتمبر القادم.