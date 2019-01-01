مطار هيثرو يسرع وتيرة الإنفاق على مدرج ثالث قبل الحصول على تصاريح البناء

يعتزم مطار هيثرو في لندن تسريع الإنفاق على مدرجه الثالث المثير للجدل، حتى قبل أن يحصل على الموافقة على المشروع الذي تبلغ تكلفته 14 مليار جنيه استرليني (18 مليار دولار) ، حسبما ذكرت هيئة الطيران المدني البريطانية.



ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قالت هيئة الطيران المدني في وثيقة استشارية على موقعها على الإنترنت إن أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا يخطط لزيادة الإنفاق المبكر إلى 9ر2 مليار إسترليني، بأسعار عام 2014 ، بحيث يمكنه الالتزام بالجدول الزمني لموعد الافتتاح المقرر في عام 2026.



وقالت،إنه سيتم اقتراض قيمة التكاليف قبل أن يحصل المطار على تصريح لبناء المدرج، والذي تتوقع الشركة المشغلة للمطار أن يتم أواخر عام 2021.



كانت صحيفة فاينانشيال تايمز قد تحدثت عن هذه الخطة في وقت سابق.



وطلبت هيئة الطيران المدني من مطار هيثرو "النظر في خيارات مختلفة لهذا الإنفاق"، مشيرة إلى خطر أن ينتهي الأمر بالركاب إلى دفع تكاليف مدرج لم يتم بناؤه في نهاية المطاف.



ويعاني المطار من قيود في الطاقة الاستيعابية في وقت ينتظر فيه الحصول على تصريح لبناء الممر الجديد، حتى بعد إنفاق أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني على عمليات التحديث والتوسيع خلال العقد الماضي.



وقالت هيئة الطيران المدني إن ميزانية هيثرو للممر الجديد لم تتغير.



وتبلغ قيمة خطط الإنفاق الرأسمالي الإجمالي للشركة المشغلة للمطار حوالي 5ر32 مليار إسترليني، حيث تعمل على تعزيز طاقتها الاستيعابية لما يصل إلى 142 مليون راكب سنويا.