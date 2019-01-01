وفد البرلمان الليبي: مجلس النواب السلطة الشرعية الوحيدة بالبلاد

قال بيان لأعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعين بالقاهرة، لبحث الأزمة الراهنة في البلاد والتوصل إلى حلول لها: "بدعوة كريمة من مجلس النواب المصري واللجنة المصرية المكلفة بمتابعة الملف الليبي، قام أكثر من 70 نائبًا من مجلس النواب الليبي بزيارة إلى مصر تم خلالها زيارة البرلمان المصري والاجتماع مع اللجنة المصرية".

وأضاف متحدث باسم النواب المجتمعين، خلال كلمة ألقيت بمؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه قد أجريت عدة لقاءات تشاورية مغلقة، لمناقشة سبل تفعيل عمل مجلس النواب الليبي، ليقوم بدروه على أكمل وجه، فضلًا عن مناقشة الأزمة الليبية الراهنة، وسبل الحل الممكنة.

وتابع: "بعد هذه الاجتماعات واللقاءات التي تمت بالقاهرة، تم التأكيد على وحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها واعتبارها خطًا أحمر لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال"، لافتًا كذلك إلى التأكيد على أن أي حل للأزمة لا بد أن يكون عبر مجلس النواب الليبي بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة بالبلاد والممثل الشرعي لهم.

واختتمت، اليوم الاثنين، اجتماعات نواب بالبرلمان الليبي، والتي احتضنتها القاهرة خلال الأيام الماضية، وذلك تحت رعاية اللجنة المصرية المعنية بليبيا، بهدف توحيد الرؤى والتوصل إلى حل سياسي، للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.