باريس: طهران ألقت القبض على عالمة فرنسية إيرانية

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أعلن متحدث باسم الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين، أن السلطات الإيرانية ألقت القبض على عالمة فرنسية إيرانية.

وأضاف المتحدث أن السلطات الإيرانية لم تقدم حتى الآن إجابات شافية حول هذه الواقعة.

ولا يزال من غير المحدد بعد طبيعة الاتهامات الموجهة إلى المرأة المقبوض عليها، وتطالب فرنسا السلطات الإيرانية بتوضيح حالة فاريبا عادلخاه والسماح للسلطات الفرنسية بتقديم دعم من القنصلية لها وهو الإجراء المعتاد في مثل هذه الحالات.

وحسب معلومات وردت إلى وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب)، فإن عادلخاه تعمل لدى معهد العلوم السياسية في باريس.

ولم توضح وزارة الخارجية الفرنسية وظيفة العالمة، ولم تذكر الوزارة تاريخ القبض عليها.

كانت تقارير إعلامية قد ذكرت أنه تم القبض على العالمة الفرنسية الإيرانية بتهمة التجسس .