مسؤول عسكري سوري: هجوم مسلح على المحطة الحرارية بريف حماة

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قال مسؤول عسكري سوري إن مسلحين قاموا بهجوم بقذائف الهاون والصواريخ على بلدة محردة والمحطة الحرارية الواقعة في ريف حماة الشمالي الغربي.

وأضاف المسؤول السوري - وفقا لما نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الإثنين، أن المجموعة المسلحة المتواجدة في بلدة اللطامنة وقرية الزكاة استهدفت المحطة الحرارية في بلدة محردة السورية"، دون أن يشير إلى وقوع ضحايا جراء هذا الهجوم المسلح.

يأتي هذا بالتزامن مع مقتل 6 مدنيين وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة ؛ جراء اعتداء مجموعات إرهابية بالقذائف الصاروخية على محيط القصر البلدي وحيي (حلب الجديدة - منيان) بمدينة حلب الكائنة شمالي سوريا.

وتواصل المجموعات الإرهابية المنتشرة بريف حماة الشمالي وإدلب خرق اتفاق منطقة خفض التصعيد، والاعتداء على المناطق الآمنة في مدينة حماة وريفها، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات ووقوع أضرار كبيرة في المنازل والممتلكات العامة والخاصة.