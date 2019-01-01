هاشتاج ضد التمييز العنصري يجول العالم للتوعية بحقوق أصحاب البشرة السمراء

التمييز العنصري هو أحد أكبر المهددات لأي مجتمع قوي، وهو يأخذ عدة أشكال تتفق جميعها على هدم مبادئ المساواة والعدالة بين الناس، ولعل أشهر أنواع التمييز العرقي هو التمييز ضد أصحاب البشرة السمراء.



في 2013 أطلق المجتمع الإفريقي في الولايات المتحدة هاشتاج للتوعية بحقوق السود BLACK_LIVES_MATTER# والتخلص من العنف ضدهم، وأوضح تقريراً لفضائية الغد الاخبارية أن هذا الهاشتاج بدأ بعد أن أطلق ضابط شرطة النار وقتل مراهقاً أسود، ثم أصبح حركة عالمية من أجل العدالة والمساواة.



وأوضح التقرير أن #black_lives_matter لم يعُد مجرد هاشتاج بل أصبح صرخة مدوّية وحركة لها جذور عريقة في تاريخ النضال من أجل حرية السود، سواء في الولايات المتحدة أو غيرها، إذ يواجه السود في الاتحاد الأوروبي التحيّز والاستبعاد على نطاق واسع، فضلا عن العنف الوتمييز على أساس العرق.



وأكد الكثير من المواطنون السمر في الولايات المتحدة أنهم أكثر من أسيئت معاملتهم بين الناس في العالم، وأن القضية تتعدى الولايات المتحدة وموجودة في كل مكان، مشيرين إلى أنهم يواجهون الجهل والانكار، ويرون أن صمت البيض يعتبر عنفاً أيضاً.