تعرف على 10 تترات قدمها علي الحجار تركت علامة مميزة في الدراما المصرية

قدم الفنان علي الحجار، بصوته الأوبرالي المميز تترات مسلسلات عديدة، منها مسلسل الشهد والدموع وذئاب الجبل، وتعاون في أغلب التترات مع الملحن عمار الشريعي، والشاعر سيد حجاب، وهذا ما جعل أغانيه علامة مميزة في الدراما المصرية خلال السنوات الماضية.



وفي عام 2012، قدم علي الحجار تتر مسلسل ابن ليل من بطولة مجدي كامل ويوسف شعبان، الذي اعتبر التتر الأخير له، واتجه بعد ذلك إلى تقديم عدة ألبومات غنائية، منها ألبوم ديني "الملك لك" في العام ذاته.



وابتعد علي الحجار خلال الـ7 سنوات الماضية عن تقديم تترات المسلسلات، وفسر ذلك في حواره مع صحيفة "الشرق الأوسط"، موضحًا أنه لم يعد مطلوبًا من المنتجين لغناء تترات الأعمال الجديدة، مشيرًا إلى أنه يواصل حاليًا تسجيل أغنيات ألبومه الجديد.



وفي السطور التالية، يستعرض "الشروق" 10 مسلسلات قدم فيها الفنان علي الحجار التتر.



1- النديم

قدم الفنان علي الحجار تتر مسلسل "النديم"، الذي أنتج عام 1982، وكان من ألحان عمار الشريعي، وكلمات الراحل عبدالرحمن الأبنودي.



والمسلسل كان قصة وسيناريو وحوار يسري الجندي وإخراج علوية زكي، ومن بطولة: عزت العلايلي - عفاف شعيب - محمود المليجي - عقيلة راتب - حمدي غيث - عبد البديع العربي - عزيزة حلمي - كمال ياسين - جميل راتب - عبد السلام محمد - رشوان توفيق.





2- الشهد والدموع

ظهر علي الحجار مجددًا في العام التالي بمسلسل الشهد والدموع الذي قدم على جزأين، حيث غنى تتر المسلسل وكان من كلمات سيد حجاب، وموسيقى عمار الشريعي.



مسلسل الشهد والدموع من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج إسماعيل عبدالحافظ.



ومن أبرز نجوم المسلسل: يوسف شعبان ومحمود الجندي وعفاف شعيب.







3- غوايش

قدم علي الحجار عام 1986 مسلسل غوايش، من كلمات الشاعر سيد حجاب وألحان عمر خيرت.



وقام ببطولة المسلسل كل من: صفاء أبو السعود وفاروق الفيشاوي ونبيل الحلفاوي.







4- رحلة السيد أبو العلا البشري

في العام ذاته، قدم علي الحجار تتر مسلسل رحلة السيد أبو العلا البشري المكون من جزأين.



واشترك علي الحجار في التمثيل بالجزء الأول والغناء أيضًا، والأغنية من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان عمار الشريعي.



والمسلسل من بطولة محمود مرسي وكريمة مختار اخراج محمد فاضل.





5- ذئاب الجبل

في عام 1992، ظهر علي الحجار في تتر مسلسل آخر وهو ذئاب الجبل الذي يعد من أشهر الدراما الصعيدية.



وكان ذئاب الجبل من كلمات عبدالرحمن الأبنودي وألحان جمال سلامة، وإخراج مجدي أبو عميرة وتأليف محمد صفاء عامر.



وتولى بطولة المسلسل أحمد عبدالعزيز وسماح أنور وشريف منير.





6- المال والبنون

ظهر مجددًا علي الحجار في مسلسل المال والبنون الذي عرض 1993، لكنه اشترك في الغناء مع الفنانة حنان ماضي، وكانت ألحان الأغنية من ياسر عبدالرحمن ومن أشعار سيد حجاب.



ومسلسل المال والبنون من بطولة يوسف شعبان وأحمد عبد العزيز وعبد الله غيث، هادي الجيار، سلوى عثمان.







7- بوابة الحلواني

في مسلسل بوابة الحلواني قام علي الحجار بتقديم تتر المسلسل الذي قام بكتابته سيد حجاب ولحنه الموسيقار بليغ حمدي، كما قام بالتمثيل في المسلسل وقدم شخصية "عبده الحامولي"، وهو من ضمن أبطال المسلسل.



ومن الأبطال الآخرين في مسلسل بوابة الحلواني الذي قدم على 4 أجزاء من عام 1992 إلى 2001: شيرين وجدي، عبدالله غيث، سميرة عبدالعزيز.





8- حدائق الشيطان

وفي عام 2006، ظهر علي الحجار في تتر مسلسل حدائق الشيطان، والأغنية كانت من ألحان عمار الشريعي وأشعار سيد حجاب.



ومسلسل حدائق الشيطان من بطولة جمال سليمان وسمية الخشاب ورياض الخولي.







9- شيخ العرب همام

في عام 2010، قدم الفنان الحجار تتر مسلسل شيخ العرب همام، وكان من كلمات عبد الرحمن الابنودى وألحان عمار الشريعي.



وأدى دور البطولة في مسلسل شيخ العرب همام الفنان يحيى الفخراني وصابرين وريهام عبدالغفور، وهو من إخراج حسني صالح وقصة عبدالرحيم كمال.







10- ابن ليل

بعد عامين، قدم علي الحجار تتر مسلسل ابن ليل، وهو من ألحان عمار الشريعي، وأشعار سيد حجاب.



وابن ليل من بطولة: مجدي كامل، أحمد بدير، يوسف شعبان، فريال يوسف، أحمد راتب، نهال عنبر.



