إيران: ندعو الشركاء الأوروبيين لاتخاذ خطوات مؤثرة لتنفيذ الاتفاق النووي

-نؤكد التزامنا بتعهداتنا طالما واصل الطرف الآخر التزاماته

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، سيد عباس موسوي، الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، إلى اتخاذ إجراءات فعالة من أجل تنفيذ الاتفاق.

وقال "موسوي"، اليوم الاثنين إن "ايران تتوقع من الشركاء الأوروبيين في الاتفاق النووي، أن يتخذوا خطوات وقرارات عملية ومؤثرة ومسؤولة في سياق تنفيذ الاتفاق"، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأفاد المركز الاعلامي بوزارة الخارجية الإيرانية، أن موسوي، أكد أن إيران تدرس بدقة بيانات ومواقف الأطراف الأوروبيين لدى الاتفاق النووي لتحديد نسبة تطابقها مع التزامات هذه الدول في إطار الاتفاق المشار إليه وقرارات اللجنة المشتركة.

وتابع: "إن مواصلة الإجراءات الطوعية القائمة على حسن النوايا من جانب الجمهورية الاسلامية الإيرانية وفقا للاتفاق النووي، تكمن في الحقوق والمسؤوليات المتبادلة المنصوصة ضمن الاتفاق؛ وبما يستدعي أن لا يكون هذا المسار أحادي الاتجاه"، مؤكدًا التزام بلاده بتعهداتها طالما واصل الطرف الآخر التزاماته.