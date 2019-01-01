ميركل: فون دير لاين تسعى بحماس لأن تصبح رئيسة المفوضية الأوروبية

وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قرار أورزولا فون دير لاين المرشحة الألمانية لرئاسة المفوضية الأوروبية بالاستقالة من منصبها كوزيرة الدفاع الاتحادية لألمانيا، بأنه إشارة قوية لسعيها لانتخابها غدا كرئيسة للمفوضية.

وقالت ميركل اليوم الاثنين في مدينة جورليتس، إن فون دير لاين أعلنت من خلال ذلك بوضوح أنها "قررت البدء في مرحلة جديدة بحياتها والالتزام بالعمل بكامل قوتها بالطبع لتصبح رئيسة المفوضية".

وأضافت المستشارة الألمانية: "إنها (فون دير لاين) قررت لنفسها أنها تعتزم القيام بذلك بحماس كامل أيضا. يسعدني ذلك. هكذا أعرفها أيضا. وسوف نرى جميعا كل ما سيأتي".

وأعلنت أورزولا فون دير لاين اليوم عزمها الاستقالة من منصبها كوزيرة دفاع اتحادية لألمانيا بعد غد الأربعاء، بحسب ما كتبته اليوم في تغريده على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

يذكر أنه تم ترشيح فون دير لاين المنتمية لحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لتولي رئاسة المفوضية الأوروبية بشكل مفاجئ من قبل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي مطلع يوليو الجاري.

ومن المقرر التصويت على انتخاب فون دير لاين في البرلمان الأوروبي غدا الثلاثاء. ولا يزال غير واضح إذا ما كانت ستحصل على أغلبية في النهاية أم لا.