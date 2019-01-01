مفوضة حكومية ألمانية: لا يمكن تصور تشكيل تحالفات مع حزب البديل اليميني بالولايات

حذرت مفوضة شئون الاندماج بالحكومة الاتحادية بألمانيا من تشكيل أية تحالفات حكومية على مستوى الولايات مع حزب البديل من أجل ألمانيا "إيه إف دي" اليميني المعارض، وذلك بالنظر إلى انتخابات البرلمانات المحلية بالولايات الألمانية المنتظرة قريبا.

وقالت أنته فيدمان-ماوتس لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم الاثنين: "أي نوع من التحالف مع حزب البديل لا يمكن تصوره بالنسبة لجميع ممثلي الشعب الذين يعلون قوانينا الأساسية ودولة القانون الخاصة بنا".

وتابعت المفوضة الاتحادية قائلة: "حزب مثل حزب البديل الذي لا يقدم حلولا في أي مجال، وبدلا من ذلك يقوم بدفع انقسام المجتمع، ويضر ببلدنا"، مؤكدة أن هذا الموقف لا يتوافق مع "صورة قيمنا المسيحية".

وتجرى الانتخابات المحلية في ولايتي براندنبورج وسكسونيا في الأول من سبتمبر القادم، ويتبعها الانتخابات المحلية في ولاية تورينجن في 27 أكتوبر القادم.

وفي جميع الولايات الثلاثة، يمكن لحزب البديل أن يأمل في الحصول على نتيجة قوية، في ظل النتائج التي تظهرها استطلاعات الرأي.

وكانت أفكار في أوساط بالحزب المسيحي الديمقراطي بولاية سكسونيا-أنهالت بشأن توقعات لتشكيل تحالف مستقبلي مع حزب البديل، أسفرت عن نقاش جديد حول كيفية تعامل الحزب مع الشعبويين اليمينيين خلال الشهر الماضي.

ولكن قيادة الحزب المسيحي الديمقراطي أوقفت هذه الأفكار، وأكدت استبعاد التعاون مع حزب البديل.