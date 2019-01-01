 الهند: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى جراء الأمطار الغزيرة إلى 8 قتلى - بوابة الشروق
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الهند: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى جراء الأمطار الغزيرة إلى 8 قتلى

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 15 يوليه 2019 - 10:24 ص | آخر تحديث : الإثنين 15 يوليه 2019 - 10:24 ص

أعلن مسئولون في الهند -اليوم الاثنين- ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى مكون من 3 طوابق جراء الأمطار الموسمية الغزيرة التي أخذت تهطل على مناطق شمال البلاد مؤخرا إلى 8 قتلى.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن رجال الإنقاذ مازالوا يبحثون عن عدد من الأشخاص المفقودين ومن بينهم بعض الجنود، وذلك في أعقاب انهيار المبنى أمس الأحد.

وأضافت الشبكة أنه تم إنقاذ 31 شخصا بينهم جنود أيضا، وذلك منذ انهيار المبنى في بلدة "سولان" الكائنة على بعد 310 كيلومترات (195 ميلا) شمال العاصمة نيودلهي.

بدوره، قال ضابط الشرطة فينود - الذي يستخدم اسما واحدا - إن القتلى هم سبعة من جنود الجيش ومدني واحد.

يُذكر أن انهيار المباني يعد من الأمور شائعة الحدوث في الهند خلال موسم الأمطار الذي يبدأ في يونيو من كل عام ويستمر حتى سبتمبر حيث إن المياه تضعف أسس الهياكل التي يتم بناؤها بشكل سيء.


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