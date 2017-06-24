«الأقصر» تدعو المواطنين لإنهاء إجراءات مخالفات البناء

دعت محافظة الأقصر، المواطنين، لسرعة التوجه إلى مجالس المدن والمراكز؛ لتقديم الطلبات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية رقم 1631 لسنة 2019، والخاص بحدود التجمعات السكنية القائمة خارج الأحوزة العمرانية غير المرخصة، وذلك بداية من صدور اللائحة التنفيذية للقانون في 8 يوليو 2019 ولمدة 6 أشهر.

وقالت المحافظة إنه على المواطنين أن يتقدموا بطلبات التصالح بعد سداد رسم الفحص المنصوص عليه باللائحة التنفيذية رقم 1631 لسنة 2019 مصحوبة بالمستندات الآتية: (صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب للجهة الإدارية المختصة، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، والمستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، والمستند الدال على تركيب أي مرفق من مرافق العقار "كهرباء - مياه - غاز - تليفون - إنترنت").

بالإضافة إلى (مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص "إن وجد"، وتقرير معتمد من نقابة المهندسين يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح والممتلكات، والإيصال الدال على سداد رسم الفحص).