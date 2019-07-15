ترامب مدافعا عن تغريداته ضد النائبات الديمقراطيات: ليرحلن إذا رغبن في ذلك

دافع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن تغريدات له بأن عدداً من النائبات الديمقراطيات الملونين بالكونجرس ينبغي أن "يعودن" إلى بلادهن رغم أن جميعهن أمريكيات قائلاً: ليرحلن إذا رغبن في ذلك.

وأوضحت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن دفاع ترامب جاء عندما سأله صحفي في البيت الأبيض قائلاً: "ألست قلقاً حول تصنيف كثيرٍ من الأشخاص للتغريدة بأنها عنصرية وأن الجماعات القومية البيضاء تجد اهتماماً مشتركاً معك حول هذه النقطة".

رد الرئيس الأمريكي ترامب على هذا السؤال بالنفي قائلاً "لا يقلقني لأن كثيراً من الأشخاص يتفقون معي"، مضيفاً أن عليهن الرحيل إذا مارغبن في ذلك.

وفي وقت سابق اليوم، حثت رئيسة الكونجرس الأمريكي نانسي بيلوسي، الديمقراطيين في مجلس النواب بتأييد قرار لإدانة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن 4 نائبات ديمقراطيات ملونين بالكونجرس ينبغي أن "يعودن" إلى بلادهن رغم أن جميعهن أمريكيات.

وقالت بيلوسي في خطاب للديمقراطيين بمجلس النواب - حسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - إن "مجلس النواب لا يمكن أن يسمح بتوصيف ترامب للمهاجرين في بلادنا بالاستمرار.. زملاؤنا الجمهوريون يجب أن ينضموا لنا في إدانة تعليقات معاداة الأجانب التي أطلقها ترامب".

وأعلنت بيلوسي في الخطاب عن قرار قادم قريبا من النائبين الديمقراطيين توم مالينوسكي عن ولاية نيوجيرسي، والذي وُلد في بولندا، وجايمي راسكين عن ولاية ماريلاند، وأعضاء ديمقراطيين آخرين بالمجلس وُلدوا خارج الولايات المتحدة.

وأضافت بيلوسي أن هذه المرة "تخطى ترامب المعايير المنخفضة الخاصة به مستخدما لغة مخزية عن أعضاء في الكونجرس.. بدلا من مهاجمة أعضاء الكونجرس ينبغي عليه أن يعمل معنا من أجل سياسة هجرة إنسانية تعكس القيم الأمريكية".

وكان ترامب قد كتب في تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يبدو أنها موجهة للنائبات الجديدات في الكونجرس ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز وإلهان عمر ورشيدة طليب وآيانا بريسلي، مقترحا أن "يعودن للمساعدة في إصلاح الأماكن التي جاءوا منها المُدمرة بالكامل ومليئة بالجريمة".

وأضاف ترامب، في سلسلة من التغريدات، صباح أمس الأحد، أنه "من المدهش للغاية رؤية نائبات ديمقراطيات 'تقدميات' قدمن في الأصل من بلدان تعد حكوماتها كارثة كاملة، الأسوأ والأكثر فسادا في العالم، إذا كان هناك حكومة عاملة في الأصل، يتحدثن الآن بشراسة وصوت عال لإخبار الشعب الأمريكي، أعظم وأقوى دولة على وجه الأرض، كيف ندير حكومتنا".

وأثارت تغريدات ترامب انتقادات لاذعة من عدد من قادة العالم على رأسهم رئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها تريزا ماي، وكذلك انتقادات داخلية بشكل أساسي من الديمقراطيين في الكونجرس.