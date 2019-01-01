نيمار يطلب الرحيل عن باريس

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عبر نيمار داسيلفا عن رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان، حسبما ذكرت تقارير صحفية.

ووفقا لشبكة « ESPN» فإن نيمار عبر عن رغبته في الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية أثناء تحدثه مع المدير الرياضي لباريس سان جيرمان ليوناردو أرواجو.

وأضافت الشبكة أن كل شيء الأن في يد إدارة برشلونة، مشيرة إلى أن الفريق الكتالوني يشعر بأن بإمكانه جلب النجم البرازيلي، بعدما تعاقد مع جريزمان قادمًا من أتلتيكو مدريد.

واجتمع نيمار مع ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي في حوار دار فقط بين الطرفين لعدة دقائق، وأبلغ خلالها المدير الرياضي اللاعب بأن عقوبة تأخيره عن الانضمام لتدريبات الفريق لازالت محل الدراسة، وسيتم نقاشها داخل أسوار النادي.

وظهر اليوم الإثنين النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، في تدريبات باريس سان جيرمان الفرنسي، لأول مرة بعدما تجاهل اللاعب تدريبات الفريق التحضيرية للموسم القادم، والتي انطلقت الأسبوع الماضي.