متظاهرون يطالبون بالسماح لمرشحي المعارضة بخوض انتخابات برلمان موسكو

تظاهر مئات الأشخاص في موسكو اليوم الأحد للمطالبة بالسماح لمرشحي المعارضة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية للمدينة في سبتمبر.



وقدرت الشرطة عدد المشاركين في الاحتجاج الذي لم تتم الموافقة عليه بحوالي 1000 شخص، وفقًا لوكالة أنباء "إنترفاكس"، وتم اعتقال أكثر من 25 شخصًا من بينهم منظمون. فيما ذكرت بوابة حقوق المواطنين "أو دابليو دي- إنفو" أنه تم اعتقال 38 شخصًا على الأقل.



واشتكى عدد من مرشحي المعارضة في الأيام القليلة الماضية من أن اللجنة الانتخابية في المدينة أبطلت التوقيعات التي جمعتها في الأسابيع القليلة الماضية.



يشار إلى أن مشاركة المرشحين في الانتخابات تستلزم عددا معينا من توقيعات المواطنين.



ودعا بعض المرشحين للاحتجاج بعد حرمانهم من المشاركة في الانتخابات. وحمل المشاركون لافتات مكتوب عليها "هذه مدينتنا" وطالبوا بلقاء رئيس اللجنة الانتخابية للمدينة. كما كانت هناك دعوات لتنظيم احتجاجات جديدة في الأيام المقبلة.



ويحين موعد عقد انتخابات برلمان موسكو في الثامن من سبتمبر المقبل.