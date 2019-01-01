ناشطون في مجال مكافحة تغير المناخ يطلقون «انتفاضة صيفية» في مدن بريطانية

أطلق ناشطو منظمة "تمرد الانقراض - إكستينكشن ريبيليون" المعنية بمكافحة التغير المناخي اليوم الاثنين "انتفاضة صيفية" تمتد لأسبوع في مدن بريطانية، وذلك رغم تحذيرات الشرطة من رد قوي على أي "اضطرابات واسعة".

ووضع الناشطون، يختا أمام مقر "محاكم العدل الملكية" بالقرب من البرلمان البريطاني بوسط لندن، ونظموا احتجاجات مماثلة في مدن كارديف وبريستول وليدز وجلاسكو.

وقالت المنظمة، التي نظمت خلال الأشهر الماضية العديد من الاحتجاجات للمطالبة بتحرك لمكافحة التغير المناخي، في بيان: "على مدار الأسبوع، سيقوم المتمردون بتعطيل الساحات المركزية في خمس مدن بدعم من الجماعات المحلية في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

وذكرت أنها تخطط لإصدار "إعلان لندن للتمرد الضريبي" الخميس المقبل وتنظيم مسيرة إلى البرلمان الجمعة المقبلة من أجل "إضراب شبابي" يقوده طلاب لمطالبة الحكومة بالتحرك ضد التغير المناخي.

وحذرت شرطة العاصمة لندن من أن عناصرها سيكونون جاهزين "للتعامل السريع، وتنفيذ اعتقالات، وإزالة العوائق إذا لزم الأمر".

وشددت على أن الحق في التظاهر يتعين ألا يتعارض "مع حقوق الآخرين في ممارسة حياتهم اليومية".

وكان تم توقيف أكثر من ألف شخص بعدما أغلق محتجون العديد من الجسور والطرق الرئيسية في لندن وتسببوا في اضطرابات لحركة القطارات والحافلات في أبريل ومايو.