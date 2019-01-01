منسوب المياه في نهر ميكونج يصل لأدنى مستوى خلال عقد

أفادت وسائل إعلام تايلاندية اليوم الاثنين بأن مستوى المياه في نهر ميكونج، أحد أكبر الأنهار في جنوب شرق آسيا، وصل إلى أدنى مستوى له منذ عقد.



وذكرت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية أن موسم الأمطار المعتدل وموسم الجفاف الطويل شهد مستويات انخفاض تاريخية للمياه في نهر ميكونج بانخفاض منسوب المياه فيه عند 10 أمتار، منخفضا عن مستوى 12 مترا في عام 2018 .



ودفعت مستويات المياه المنخفضة الحكومة التايلاندية إلى التحرك، حيث أصدرت أوامر للخزانات والسدود في المناطق المتضررة بالحفاظ على المياه وطلبت من المزارعين التعاون تحسبا للجفاف.



ويوفر نهر ميكونج، الذي يمر عبر الصين وميانمار وتايلاند ولاوس وكمبوديا، مياه الري والشرب لأكثر من 60 مليون شخص يعيشون في حوضه.



وتسبب التغير المناخي جنبا إلى جنب مع إنشاء السدود عند المنبع إلى انخفاض مستويات المياه خلال السنوات الأخيرة مما تسبب في مشاكل بيئية.