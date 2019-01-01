فريق «جدل» الغنائي الأردني يفتتح مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية

تنطلق يوم الجمعة 26 يوليو الجاري بمكتبة الإسكندرية فعاليات مهرجان الصيف الدولي السابع عشر، والذي يتضمن العديد من الحفلات الموسيقية وورش العمل وندوات ومحاضرات لفنون الموسيقى والغناء والمسرح وعروض للسينما المستقلة.

وقالت مكتبة الإسكندرية، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة سينظم المهرجان الذي يستمر حتى 31 أغسطس المقبل ويهدف المهرجان إلى نشر الثقافة والتذوق الفني ودعم الجودة الفنية وإحياء التراث الفني والثقافي.

ومن المقرر أن يفتتح الفريق الغنائي الأردني "جدل" مهرجان هذا العام، ويشارك فيه العديد من الفنانين المصريين المتميزين، ومنهم الفنان علي الحجار والموسيقار عمر خيرت والفنان مدحت صالح والفنان خالد سليم، بجانب بعض الفنانين الشباب مثل عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز والفنان محمد محسن ونوران أبو طالب ونسمة محجوب والفنان السوري طارق السويدان وبشير، بالإضافة للعرض المسرحي "أمين وشركاه" للفنان أحمد أمين والحفلات الشعرية لكل من عمرو حسن وعمرو قطامش وعرض ستاند آب كوميدي من تقديم محمد حلمي.

ويتيح المهرجان الفرصة للعروض الموسيقية للفرق الموسيقية المحلية والأجنبية، حيث تشارك فرق "كارفان" و"خلطبيطة" و"هجين"، وفرقة "فابريكا" مع "إليكتريك أيل شوك" اليابانية، وفرقة "سديم" مع رباعي "ليا لو" السويسري، وفرقة "ريفريكا" من إستونيا مع فرقة "أقصى الوسط"، بالإضافة إلى العروض المتميزة للفرق المستقلة حيث يشارك فريق "جدل" من الأردن في الحفل الافتتاحي للمهرجان، و"المولوية المصرية" و"مسار إجباري" و"شارموفرز" و"مشروع نور" و"أندروميدا" و"أوركسترا ساوند تراك" و"سماعي" و"جنوب الوادي للفن النوبي والإفريقي" و"وسط البلد" و"نوستالجيا" للفنان شريف منير والفرقة الأردنية "آخر زفير".

هذا بجانب حفل أوركسترا مكتبة الإسكندرية والذي يقدم حفلاً لأغاني العصر الذهبي بقيادة محمد سعد باشا.

ويشمل برنامج المهرجان - إضافةً للعروض الموسيقية - عروضاً خاصة، حيث توجد مسابقة "نغمة حرة" للفرق المستقلة المحلية ، وندوة حول نشأة الفرق الموسيقية في مصر، وورش عمل في التمثيل والإيقاع والسينما والكتابة المسرحية والتكوين الموسيقي والتدريب الصوتي وورش عمل فنية للأطفال.

بجانب عروض ومناقشة الأفلام المستقلة مثل "جُزر" و"ماكسيم" و"ربما يكون مغلقا" و"لمبة نيون".

تقدم معظم العروض الفنية في المسرح الكبير والصغير والساحة الخارجية بمكتبة الإسكندرية (البلازا).