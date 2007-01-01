قطاع السياحة الماليزي يواجه عاما قاتما بسبب الوباء

قالت نانسي شكري، وزيرة السياحة والفنون والثقافة في ماليزيا اليوم الأربعاء، إن عدد الزوار الأجانب لماليزيا من المرجح أن ينخفض ​​بنسبة 75% في عام 2020 مقارنة بالعام الماضي.



وقالت الوزير خلال ردها على أسئلة حول قطاع السياحة في البرلمان الماليزي: "نتوقع أن يبدأ التعافي في الربع الثاني من العام المقبل، لكن هذا مجرد توقع".



وانخفضت حركة السفر الدولية في أعقاب تفشي فيروس كورونا، حيث أغلقت البلدان الحدود وألغت شركات الطيران الرحلات الجوية.



وقالت شكري إن الانهيار ضرب القطاع بشدة حتى قبل انتشار الفيروس على مستوى العالم، حيث انخفض عدد الزوار بأكثر من 40% خلال الربع الأول من عام 2020، بعد ظهور الحالات الأولى في الصين والدول المجاورة.



ومنعت ماليزيا السائحين من الدخول اعتبارا من 18 أذار/مارس كجزء من حظر مفروض من أجل احتواء ارتفاع حاد في الإصابات محليا.



وعلى الرغم من انتهاء الإغلاق في 4 مايو، سوف تظل الحدود مغلقة إلى حد كبير حتى 31 أغسطس على الأقل.



وصرح وزير الدفاع إسماعيل صبري يعقوب أمس الثلاثاء بأن الأجانب الذين يعيشون في ماليزيا ويغادرون البلاد في عطلة لن يتم قبول عودتهم على الفور.



وتجتذب ماليزيا عادة ثاني أكبر عدد من الزوار الأجانب في جنوب شرق آسيا بعد تايلاند، حيث تشكل السياحة ما بين 10% و15% من الناتج المحلي الإجمالي.



وسجلت وزارة الصحة الماليزية إجمالي 8734 حالة إصابة بفيروس كورونا، مع تسجيل تعافي أكثر من 8500 حالة. وتم تسجيل 122 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.