اكتشاف حفرية نباتية عمرها 160 مليون سنة شمالي الصين

اكتشف علماء صينيون، حفرية نباتية شمالي البلاد يرجع تاريخها إلى أكثر من 160 مليون سنة وتعود إلى العصر الجوراسي الذي كانت الديناصورات تهيمن عليه.

وقال "دونغ تشونغ"، الباحث في معهد نانجينغ للجيولوجيا وعلم الحفريات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم -في تصريحات اليوم- إنه تم اكتشاف الحفرية في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين، حيث تتضمن فروعا وأوراقا وبراعم وهياكل حاملة للبذور متميزة وتتشابه بشكل وثيق مع الأنواع الموجودة التي تدعى "كاتكين-يويس أمنتوتاكسوس".

وأضاف أن الدراسات تؤكد أن نبات كاتكين-يويس أمنتوتاكسوس (نبات شجيري أخضر) خضع لتغير مورفولوجي قليل خلال 160 مليون سنة على الأقل، وأنه يمكن إرجاع تاريخ هذا النبات إلى الفترة الوسطى المتأخرة في العصر الجوراسي، حيث هيمنت الديناصورات على العالم.

وأشار تشونغ إلى أن هذا النبات مر بفترات من العصر الدافيء والعصر الجليدي في تاريخ الأرض.