رئيس إدارة الوافدين بالتعليم العالي تناقش قبول السعوديين بالجامعات مع الملحق الثقافي للمملكة

بحثت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، مع الدكتور خالد بن عبد الله النامي الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية مصر العربية، أمس الثلاثاء، آلية قبول الطلبة السعوديين للعام الجامعي 2020 /2021.

يأتي ذلك في إطار توجهات مبادرة ادرس في مصر، وتنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية للنهوض بمنظومة الطلاب الوافدين وفى ضوء توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفى ظل خطة تطوير منظومة الطلاب الوافدين والتعرف على مشكلات واحتياجات الطلاب الوافدين.

ناقش الجانبان أوضاع الطلبة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وكذلك مناقشة خطة الوزارة للعام ٢٠٢٠ /٢٠٢١ ومدى إمكانية تفعيل التعليم عن بعد، وعمل برنامج تنفيذي للتبادل البعثات.

كما بحث الجانبان إليه تفعيل التعاون المشترك بين الملحقية وإدارة الوافدين.

من جهته، أشاد الدكتور خالد بن عبدالله النامي، بالتطور الملحوظ الذي تقدمة الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، والذي يخدم الطلبة السعوديين الدارسين في مصر بما يساعدهم في المسيرة التعليمية والعلمية.